ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leider Hongkong stelt onderzoek in naar dodelijke brand

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 4:55
anp021225048 1
HONGKONG (ANP) - De hoogste bestuurder van Hongkong, John Lee, kondigde dinsdag de oprichting aan van een onafhankelijke commissie die de oorzaken van de dodelijke brand in de metropool moet onderzoeken.A
Woensdag brak een grote brand uit in een wooncomplex in Hongkong. Zeven torenflats werden verwoest door de brand, waarbij zeker 151 mensen om het leven kwamen.
Lee verklaarde dat hij een onafhankelijke commissie zal instellen die een diepgaand onderzoek moet uitvoeren om "het bouwsysteem te hervormen en te voorkomen dat dergelijke tragedies zich in de toekomst opnieuw voordoen". Een rechter zal de commissie voorzitten.
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

ANP-409726615

Bekende neuroloog adviseert: “Wil je dementie voorkomen? Stop dan op deze leeftijd met alcohol!”

ANP-327428140

Sinaasappelsap blijkt een stuk gezonder dan wetenschappers dachten

anp 504094345

Met dit simpele trucje krijg je je hartslag omlaag na angst of stress

ANP-505649620 (1)

Ben je een beetje lui? Daar kun je eigenlijk niks aan doen

Loading