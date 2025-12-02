Leider Hongkong stelt onderzoek in naar dodelijke brand

HONGKONG (ANP) - De hoogste bestuurder van Hongkong, John Lee, kondigde dinsdag de oprichting aan van een onafhankelijke commissie die de oorzaken van de dodelijke brand in de metropool moet onderzoeken.A

Woensdag brak een grote brand uit in een wooncomplex in Hongkong. Zeven torenflats werden verwoest door de brand, waarbij zeker 151 mensen om het leven kwamen.

Lee verklaarde dat hij een onafhankelijke commissie zal instellen die een diepgaand onderzoek moet uitvoeren om "het bouwsysteem te hervormen en te voorkomen dat dergelijke tragedies zich in de toekomst opnieuw voordoen". Een rechter zal de commissie voorzitten.