Geen treinen van Venlo naar Duitsland door koperdiefstal

VENLO (ANP) - Tussen Venlo en de Duitse plaats Mönchengladbach rijden dinsdagochtend geen treinen, meldt de NS in de reisplanner. Dat komt volgens de NS door een koperdiefstal. De verwachting is dat de problemen rond 12.00 uur zijn verholpen.

Het Duitse spoorbedrijf eurobahn schrijft online over hinder als gevolg van "vandalisme". Dat zou zijn gepleegd in Duitsland, tussen de stations van Viersen en Krefeld, niet ver van de grens met Nederland. Normaliter rijdt er vanuit Venlo elk uur een trein naar Mönchengladbach, Düsseldorf en eindbestemming Hamm. Er worden stopbussen ingezet.

Het treinverkeer naar Noord-Nederland werd maandag nog verstoord door een poging tot koperdiefstal in Zwolle. Er werd geen koper verwijderd, maar de schade was fors. De politie arresteerde een verdachte.