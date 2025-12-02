ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geen treinen van Venlo naar Duitsland door koperdiefstal

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 5:01
anp021225049 1
VENLO (ANP) - Tussen Venlo en de Duitse plaats Mönchengladbach rijden dinsdagochtend geen treinen, meldt de NS in de reisplanner. Dat komt volgens de NS door een koperdiefstal. De verwachting is dat de problemen rond 12.00 uur zijn verholpen.
Het Duitse spoorbedrijf eurobahn schrijft online over hinder als gevolg van "vandalisme". Dat zou zijn gepleegd in Duitsland, tussen de stations van Viersen en Krefeld, niet ver van de grens met Nederland. Normaliter rijdt er vanuit Venlo elk uur een trein naar Mönchengladbach, Düsseldorf en eindbestemming Hamm. Er worden stopbussen ingezet.
Het treinverkeer naar Noord-Nederland werd maandag nog verstoord door een poging tot koperdiefstal in Zwolle. Er werd geen koper verwijderd, maar de schade was fors. De politie arresteerde een verdachte.
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

ANP-409726615

Bekende neuroloog adviseert: “Wil je dementie voorkomen? Stop dan op deze leeftijd met alcohol!”

ANP-327428140

Sinaasappelsap blijkt een stuk gezonder dan wetenschappers dachten

anp 504094345

Met dit simpele trucje krijg je je hartslag omlaag na angst of stress

ANP-505649620 (1)

Ben je een beetje lui? Daar kun je eigenlijk niks aan doen

Loading