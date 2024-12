Leider Iran stelt dat val Assad Iran niet verzwakt

TEHERAN/MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - De leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft gezegd dat de val van het door Iran gesteunde regime van Assad in Syrië afgelopen weekend, "Iran en het anti-Israëlische verzet" niet heeft verzwakt. "Islamitisch Iran is sterk en machtig en wordt nog machtiger", aldus de sjiitische geestelijke die sinds 1989 de feitelijke machthebber is.

Hij zei dat de Verenigde Staten en "het zionistische regime" (Israël) hebben samengezworen tegen het bewind van Assad. En "een buurland van Syrië" speelde daarbij een belangrijke rol. Hij noemde geen naam, maar bedoelde waarschijnlijk Turkije dat soennitische rebellen heeft gesteund in de strijd tegen Assads troepen.

Het anti-Israëlische verzet bestaat nu in de ogen van Khamenei uit zijn eigen overwegend sjiitische land, sjiitische milities in Irak, de Libanese sjiitische beweging Hezbollah, de Jemenitische Houthi's en de Palestijnse beweging Hamas.