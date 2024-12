Oppositie richt pijlen op NSC in debat over gaswinning Warffum

DEN HAAG (ANP) - Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer begrijpt niets van het besluit van het kabinet om nog eens acht jaar gaswinning toe te staan bij het Groningse Warffum. "Groningen wordt opnieuw verraden", zei SP'er Sandra Beckerman tijdens een commissiedebat. Vooral coalitiepartij NSC, die zegt op te komen voor burgers die door toedoen van de overheid klem komen te zitten, moest het ontgelden.

Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) maakte vrijdag bekend dat de NAM tot 2032 gas mag blijven winnen bij Warffum, tot grote woede van inwoners van dat dorp. In het coalitieakkoord tussen PVV, VVD. NSC en BBB is afgesproken dat er "geen Gronings gas" meer zou worden gewonnen, maar daarmee werd alleen het Groningenveld bedoeld. Het gasveld in Warffum is veel kleiner en staat daar los van.

NSC-Kamerlid Wytske Postma verdedigde dit besluit. Hermans kon niet anders, zei zij. Gas blijft immers nog nodig om huizen te verwarmen en als boren veilig kan, mag een vergunning niet zomaar worden geweigerd. Het kwam Postma op harde kritiek te staan. NSC beloofde immers om "burgers niet langer te laten mangelen", zei Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. "Ik verwacht van NSC gewoon beter", aldus Beckerman.