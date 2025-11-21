Leiders Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië bellen Zelensky

BERLIJN (ANP) - Europese leiders hebben in een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky herhaald dat Europa Oekraïne voortdurend steunt op de weg naar een duurzame en rechtvaardige vrede.

Een woordvoerder van de Duitse regering zei dat bondskanselier Friedrich Merz, de Britse premier Keir Starmer en de Franse president Emmanuel Macron dit hebben beklemtoond in hun gesprek met Zelensky. De vier staatshoofden of regeringsleiders hebben gezegd de Amerikaanse inspanningen om de oorlog te stoppen te verwelkomen. Ze prijzen de Amerikaanse nadruk op de soevereiniteit van Oekraïne en de bereidheid het land veiligheidsgaranties te bieden.

De vier willen nauw samenwerken, ook met de VS en Europese partners.