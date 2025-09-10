ECONOMIE
Leiders EU-parlement willen snelle uitvoer beloftes Von der Leyen

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 12:54
STRAATSBURG (ANP) - De leiders van de partijen in het Europees Parlement zijn overwegend tevreden met beloften die zijn gedaan in de jaarlijkse EU-toespraak van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Ze vragen zich wel af of die snel haalbaar zijn. Als het aankomt op handelsdeals, het versterken van de Europese economie en concurrentievermogen "moeten we versnellen", zei voorzitter van de centrumrechtse EVP Manfred Weber, de partij van Von der Leyen. "Mensen hebben nu oplossingen van ons nodig."
De sociaaldemocraten willen ook snelle besluitvorming, maar benadrukken dat dat niet ten koste mag gaan van de belangen van EU-burgers, zei voorzitter Iratxe García Pérez. Ze vindt verder dat het voorstel van het deels opschorten van het associatieverdrag met Israël te laat komt en vindt de handelsdeal met de Verenigde Staten onacceptabel. Ze hekelde Weber, die de sociaaldemocraten verweet besluitvorming te vertragen.
