Wiersma: overheid blijft verantwoordelijk voor legale PAS-melders

DEN HAAG (ANP) - De overheid blijft verantwoordelijk voor het legaal maken van PAS-melders, boeren die buiten hun schuld geen stikstofvergunning hebben. Dat heeft demissionair landbouwminister Femke Wiersma gezegd in een debat. Dat het kabinet die verantwoordelijkheid zou loslaten, "wil ik met alle kracht betwisten", aldus de BBB'er.

De minister zorgt "voor het legaliseren" van de PAS-melders, staat nu nog in de wet. In een wetsvoorstel van Wiersma staat dat ze zorgt "voor het bieden van een oplossing".

Kamerleden vreesden dat het kabinet de verantwoordelijkheid voor de gedupeerde boeren daarmee van zich afschuift. CDA-Kamerlid Eline Vedder zei eerder: "Waar eerst het Rijk de plicht had om te legaliseren, lijkt het nu alsof de PAS-melder zelf maar moet zien of hij een oplossing kan vinden met een zaakbegeleider die wil helpen."

Wiersma zei dat ze met haar wet ruimte wil bieden aan andere oplossingen. In vijf jaar is het slechts acht keer gelukt om PAS-melders aan een vergunning te helpen.