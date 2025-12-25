ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kans op hooikoorts door vroege bloei hazelaars

Samenleving
door Redactie
donderdag, 25 december 2025 om 11:50
bijgewerkt om donderdag, 25 december 2025 om 12:03
anp251225072 1
De hazelaars staan dit jaar eerder in bloei dan ooit. Dat kan leiden tot hooikoortsklachten, meldt Nature Today. "Niet eerder stonden hazelaars zo vroeg zo uitgebreid te bloeien als dit jaar. En niet eerder telde het LUMC zoveel hazelaarpollen in december als dit jaar."
Het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden en het Elkerliek-ziekenhuis in Helmond meten de pollenconcentraties in de lucht.
De vroege bloei van de hazelaar komt volgens Nature Today door de tot nu toe "zeer hoge temperaturen" in december. "De start van de hazelaarbloei is sinds 1977 zo'n veertig dagen vervroegd."
Voor 2004 werden in december nooit hazelaarpollen aangetroffen in de zogenoemde 'pollenval' op het dak van het LUMC. "Tot dit jaar werd de hoogste dagconcentratie van zes pollen geteld in 2022", aldus Nature Today. "Dit jaar liep de hazelaarpollenconcentratie op 18 december op tot twaalf pollen per kubieke meter lucht."
loading

POPULAIR NIEUWS

69b60588d67dbc99ecc0b8e07373bc0a,cfb31781

Wordt dit Epstein-briefje Trump fataal?

TELEMMGLPICT000454288611_17663979766580_trans_NvBQzQNjv4BqRAp9E8yZ40FuCLCct6vaNxD-pJQUiO0r3TxuD8Gp7X8

De absurde foto van Jake Paul met wapens en geld laat zien dat Jutta een merkwaardige verloofde heeft

ANP-545287373

Waarom je moet oppassen met te veel Omega-3

53e75fb68aad122ed11ed619cd005479ef34c4bd

Donald Trump lijkt steeds kleiner

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 06.34.50

Je brein blijft ‘puberen’ tot je 32ste – en dat is goed nieuws

ANP-311651819

Oudere nummers verdwijnen eindelijk uit de Top 2000

Loading