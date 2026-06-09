Thuiswerken en dichte scholen in Mexico-Stad voor opening WK

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Komende donderdag, de dag van de opening van het WK voetbal, moeten alle ambtenaren in Mexico-Stad thuiswerken en blijven alle scholen dicht. Dat heeft president Claudia Sheinbaum besloten uit angst voor verkeerschaos in de Mexicaanse hoofdstad.

Mexico-Stad verwacht veel bezoekers in de stad op de dag van de openingswedstrijd. Gastland Mexico speelt dan om 15.00 uur lokale tijd tegen Zuid-Afrika.

Maar niet alleen de bezoekers kunnen voor chaos zorgen op de wedstrijddag; mogelijk komen er ook protesten. Een lerarenvakbond heeft gedreigd met grote demonstraties als de regering hun eisen niet daarvoor tegemoetkomt.

Sheinbaum heeft maandag gegarandeerd dat de opening "vreedzaam" zal verlopen.