Letland: Russische lokdrone aangespoeld aan westkust

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 16:51
anp180925134 1
RIGA (ANP) - Aan de westkust van Letland zijn resten aangespoeld van een Russische drone, meldt de Letse minister van Defensie in reactie op berichten in lokale media. De resten werden gevonden in Varve, de exacte locatie is niet bekendgemaakt. Volgens de minister zijn de explosievenopruimingsdienst en federale politie ter plaatse om het staartstuk te bergen.
Het gaat vermoedelijk om een zogenoemde lokdrone, een goedkoper geproduceerde variant van de Shahed-drones die het land gebruikt en die doorgaans wordt ingezet ter afleiding van aanvallen elders. Dat maakt ze overigens niet ongevaarlijk; de Gerbera-drones kunnen wel degelijk een springlading vervoeren.
In een reactie op X schrijft de Letse minister-president Evika Silina dat de drone voor zover bekend geen explosieven bevatte. Wel gaf zij aan dat contact met Polen is gezocht om uit te zoeken of het om hetzelfde soort drones gaat als werd gebruikt bij de drone-inval in dat land, afgelopen week.
