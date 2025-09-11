Schoof noemt moord op Charlie Kirk 'laffe en afschuwelijke daad'

DEN HAAG (ANP) - De moord op de Amerikaanse radicaal-rechtse opiniemaker Charlie Kirk is "een laffe en afschuwelijke daad", zegt demissionair minister-president Dick Schoof op X. "In een vrije democratie bestrijd je elkaar met woorden, nooit met geweld."

Kirk (31), een invloedrijke bondgenoot van president Donald Trump, werd woensdag neergeschoten bij een bijeenkomst op een universiteit. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Schoof laat verder weten dat zijn gedachten "bij zijn gezin en dierbaren" zijn.