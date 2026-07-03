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Letschert trots op plan voor verplichte stagevergoeding

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 14:20
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DEN HAAG (ANP) - Onderwijsminister Rianne Letschert (D66) is "trots" op het kabinetsplan om een verplichte stagevergoeding voor studenten in het mbo, hbo en wo wettelijk vast te leggen. "Stages zijn essentieel in de opleiding en in de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dat verdient erkenning én waardering, ook in financiële zin", aldus de bewindsvrouw.
De verplichting schrijft overigens niet voor hoe hoog die vergoeding minimaal moet zijn. Daar is volgens de minister bewust niet voor gekozen, omdat het aan de sectoren en stagebedrijven zelf is om een passend bedrag vast te stellen. Daarnaast zou het risico bestaan dat werkgevers dan minder stageplekken aanbieden. Wel houdt Letschert een slag om de arm dat er in de wet indien nodig toch een minimumbedrag kan komen. Bijvoorbeeld als de vergoedingen heel laag blijven.
Korte stages en stages in het buitenland worden uitgezonderd van de verplichte vergoeding.
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