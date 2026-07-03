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Minister heeft nog geen plan voor huisvesting groepen in de knel

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 14:13
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DEN HAAG (ANP) - Minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting, D66) heeft nog geen concreet nieuw plan om snel meer mensen in de knel aan een woning te helpen. In samenwerking met provincies, gemeenten en woningcorporaties zijn wel "bouwstenen opgesteld", die evenwel pas na de zomer tot concrete afspraken moeten leiden. Wat die bouwstenen precies behelzen, is niet duidelijk.
Doel is om tot "aanvullende vormen van huisvesting" te komen, zodat de druk op de voorraad sociale huurwoningen afneemt, meldt Boekholt-O'Sullivan. Zij denkt daarbij aan flexwoningen, ombouw van leegstaande kantoren, gedeelde woningen en tijdelijke woonplekken voor statushouders. Stuk voor stuk oplossingen die al veel langer worden genoemd.
Op veel plaatsen wordt volgens Boekholt-O'Sullivan al hard gewerkt aan meer betaalbare huurwoningen voor met name starters, mensen die door bijvoorbeeld een relatiebreuk snel woonruimte nodig hebben, en erkende vluchtelingen die vanuit een opvangcentrum naar een reguliere woning moeten. Maar om dat op grotere schaal voor elkaar te krijgen, is "een extra impuls" nodig.
Zorgvuldig
Boekholt-O'Sullivan erkent dat zij de problemen bij het huisvesten van deze groepen "liever vandaag dan morgen" opgelost zou zien. Maar meer haast zegt zij niet te kunnen maken. "Ik wil dit zorgvuldig doen, stap voor stap, zodat ik weet dat alle partijen aan boord blijven die het moeten uitvoeren. Anders is het een sprookje, en het moet echt leiden tot een oplossing."
De minister wil allereerst actie van gemeenten die nu te weinig statushouders huisvesten. Dat gold in de eerste helft van dit jaar voor zeven op de tien gemeenten, bleek eerder deze week uit een analyse van het ANP. Zij krijgen anderhalf jaar de tijd om die achterstand "versneld" weg te werken.
Boekholt-O'Sullivan heeft "kwartiermakers" aangesteld vanuit het Rijk en de koepelorganisaties van gemeenten en woningcorporaties (VNG en Aedes). Zij vormen samen een "aanjaagteam" dat in het hele land "goede voorbeelden" gaat verzamelen waar anderen hun voordeel mee kunnen doen.
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