EU zet zes Russen op sanctielijst om vergiftiging Navalny

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben er vrijdag mee ingestemd om zes Russen op de sanctielijst te zetten die betrokken zijn bij de productie van epibatidine, het vergif waar de Russische oppositieleider Aleksej Navalny hoogstwaarschijnlijk mee werd vermoord. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die werkzaam zijn in de militaire sector, zo staat in een persbericht.

De EU ziet hen als de ontwikkelaars van een chemisch wapen. Door hen op de sanctielijst te zetten, krijgen ze een inreisverbod en worden hun financiële tegoeden in de EU bevroren.

Onder de zes zit onder meer Igor Babkin, hoofd van het laboratorium van het Russische wetenschappelijke centrum Signal. De EU heeft nu in totaal 31 Russen en zes Russische instituten of bedrijven op de sanctielijst gezet vanwege het gebruik en de verspreiding van chemische wapens.

Navalny overleed in 2024 onder verdachte omstandigheden in een Siberisch strafkamp. Onder meer Nederland heeft geconcludeerd dat hij werd vergiftigd.