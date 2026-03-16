Letschert wil lerarentekort in vier jaar flink terugdringen

LEIDEN (ANP) - Onderwijsminister Rianne Letschert wil ervoor zorgen dat er binnen vier jaar geen groot lerarentekort meer is. "In een land met een structureel lerarentekort wordt het fundament waar we voor staan, de jeugd opleiden, wel kwetsbaar."

Het lerarentekort nam in 2025 iets af, maar de verwachting is dat het weer gaat oplopen. Op bezoek bij de pabo van Hogeschool Leiden hoorden Letschert en staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs) dat er in Leiden veel zij-instromers de pabo doen. Letschert was verbaasd dat er zoveel maatwerk is. "Dat is positief."

Volgens Tielen is het belangrijk om docent een aantrekkelijk beroep te maken. Dat is de afgelopen jaren al gebeurd met steeds hogere startsalarissen, maar volgens de VVD-bewindsvrouw gaat het onder meer ook om goede begeleiding en een fijn team om in te werken. Letschert zei dat leraren wel wat meer aanzien mogen krijgen.

Stagevergoeding

In gesprek met studenten kregen de bewindspersonen het advies om geen splitsing te maken tussen de opleidingen voor leraar voor jonge en wat oudere kinderen. "Daar gaan we nog wel naar kijken", zeiden ze allebei. De studenten gaven aan dat het goed is om stages te lopen bij hogere groepen en de kleuterklas. "Misschien heb je al een voorkeur, maar het is altijd goed om je breed te oriënteren", zei een student.

Verder kregen Letschert en Tielen nog advies over de stagevergoeding, die niet per school zou moeten verschillen, en de toelatingstoets voor de pabo. De bewindsvrouwen luisterden aandachtig en stelden vragen, maar ze zeiden niet meer toe dan ernaar te gaan kijken.