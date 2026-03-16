Staking legt luchtverkeer op Berlijns vliegveld woensdag plat

BERLIJN (ANP/DPA) - De internationale luchthaven van Berlijn schort woensdag al het passagiersverkeer op vanwege een staking, meldt Berlin Brandenburg Airport. De staking raakt 445 vluchten en ongeveer 57.000 passagiers, aldus de exploitant van de luchthaven.

De aankondiging volgt nadat de vakbond Verdi een staking had uitgeroepen vanwege een aanhoudend loonconflict. Volgens de vakbond vindt de staking plaats omdat de werkgevers geen onderhandelbaar cao-voorstel hebben gedaan.

De vakbond onderhandelt met het luchthavenmanagement en streeft naar een loonsverhoging van 6 procent voor de 2000 medewerkers onder een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst die twaalf maanden zou lopen.