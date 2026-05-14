Opnieuw aanhoudingen bij protest tegen noodopvang in Apeldoorn

APELDOORN (ANP) - De politie heeft woensdagavond in Apeldoorn vijf mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen van de Gelderse gemeente.

De verdachten in de leeftijd van 16 tot 37 jaar komen allemaal uit Apeldoorn, zegt een woordvoerster van de politie. Twee van hen staken vuurwerk af en de derde een rookbom. De vierde verdachte voldeed niet aan een vordering van de politie en de vijfde overtrad zijn gebiedsverbod.

Sinds vrijdag heeft de politie iedere avond mensen aangehouden bij demonstraties tegen de opvang. Zaterdagavond liep het flink uit de hand. Betogers bekogelden toen onder meer de politie met vuurwerk, hinderden het verkeer en belaagden een voertuig.