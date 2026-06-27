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Levende baby onder het puin gevonden in Venezuela

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 17:45
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CARACAS (ANP/AFP) - Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in de zwaar getroffen kuststad La Guaira. Dat gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte.
De baby van zo'n achttien dagen oud was vrijwel ongedeerd. De moeder kon een uur later gered worden.
Op videobeelden die op sociale media zijn gedeeld en waarover persbureau AFP nu bericht, is te zien hoe reddingswerkers bij schijnwerperlicht boven op het puin werken en onder luid applaus de baby naar buiten brengen. Dit gebeurde laat op de avond in La Guaira, de zwaarst getroffen stad, gelegen ten noorden van de hoofdstad Caracas. Op de beelden is te zien hoe de in een deken gewikkelde baby voorzichtig van persoon naar persoon wordt doorgegeven, waarna het kindje behoedzaam met tissues wordt schoongemaakt.
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