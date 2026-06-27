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Meer dan 10.000 bij eerste Pride Boedapest sinds aftreden Orbán

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 17:50
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BOEDAPEST (ANP/AFP) - In de Hongaarse hoofdstad Boedapest hebben meer dan 10.000 mensen deelgenomen aan de jaarlijkse pride-mars. Het was de eerste keer dat het lhbti-evenement werd gehouden sinds Viktor Orbán de macht heeft overgedragen aan Peter Magyar. Activisten hopen dat de nieuwe premier meer lhbti-rechten zal erkennen.
Vorig jaar probeerde Orbán de pride nog te verbieden, maar de burgemeester van Boedapest liet het toch doorgaan. De mars werd een grote demonstratie tegen de rechts-populistische regering van Orbán en ook veel internationale politici kwamen op het evenement af, onder wie de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.
De regering van Magyar, die in mei aantrad, heeft het verbod op de pride helemaal ingetrokken. Magyar is een pro-Europese politicus, maar wel conservatief. Hij heeft de Hongaarse kiezer om geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen die gericht waren op lhbti'ers.
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