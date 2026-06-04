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Sjoerdsma weet niets van "schaduwdeal" naast akkoord met PRO

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 18:23
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DEN HAAG (ANP) - Minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) zegt niet op de hoogte te zijn van een "schaduwdeal" binnen de coalitie naast de overeenkomst met PRO over extra geld voor ontwikkelingshulp. Volgens ingewijden zou D66 het wetsvoorstel strafbaarstelling verheerlijking terrorisme gaan steunen in ruil voor steun van de VVD voor het akkoord met PRO.
Het kabinet heeft met de grootste oppositiepartij afgesproken dat er dit jaar 380 miljoen euro extra naar hulp gaat. Sjoerdsma heeft de steun van PRO nodig om zijn begroting door de Eerste Kamer te loodsen. Zonder de toezegging zou de partij in de senaat tegenstemmen, waardoor de begroting het niet zou halen.
De Kamer besprak donderdag de afspraak die met PRO is gemaakt, maar werd verrast door de "schaduwdeal". Oppositiepartijen eisten daarop opheldering. In een kort briefje liet de minister weten dat het wetsvoorstel strafbaarstelling verheerlijking terrorisme "geen onderdeel" uitmaakt van het akkoord met PRO.
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