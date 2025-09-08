Levenslang voor Australische die giftige paddenstoelen serveerde

MORWELL (ANP) - De Australische Erin Patterson, bekend als de paddenstoelenmoordenaar ('mushroom murderer'), is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf van 33 jaar. De 50-jarige vrouw was in juli al door een jury schuldig bevonden aan moord op drie familieleden en poging tot moord op een ​​vierde.

Patterson had een met giftige paddenstoelen vermengde lunch geserveerd aan haar 70-jarige ex-schoonouders Don en Gail Patterson, oordeelde de jury. Ook Gails zus Heather (66) en haar man Ian Wilkinson waren bij de lunch aanwezig. Don, Gail en Heather kwamen om het leven, alleen Ian overleefde het etentje. Erin koos beef wellington als gerecht om de paddenstoelen mee te serveren.

Tijdens de rechtszaak hield Patterson vol dat de giftige paddenstoelen per ongeluk in het gerecht waren beland.