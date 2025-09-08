ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Levenslang voor Australische die giftige paddenstoelen serveerde

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 3:15
anp080925004 1
MORWELL (ANP) - De Australische Erin Patterson, bekend als de paddenstoelenmoordenaar ('mushroom murderer'), is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf van 33 jaar. De 50-jarige vrouw was in juli al door een jury schuldig bevonden aan moord op drie familieleden en poging tot moord op een ​​vierde.
Patterson had een met giftige paddenstoelen vermengde lunch geserveerd aan haar 70-jarige ex-schoonouders Don en Gail Patterson, oordeelde de jury. Ook Gails zus Heather (66) en haar man Ian Wilkinson waren bij de lunch aanwezig. Don, Gail en Heather kwamen om het leven, alleen Ian overleefde het etentje. Erin koos beef wellington als gerecht om de paddenstoelen mee te serveren.
Tijdens de rechtszaak hield Patterson vol dat de giftige paddenstoelen per ongeluk in het gerecht waren beland.
Vorig artikel

Adviesraad: aanpak van vergrijzing spreekt zichzelf tegen

Volgend artikel

Startbaan vliegveld Sint-Maarten tot maandagmiddag dicht

POPULAIR NIEUWS

ANP-413685298

Explosieve chaos dreigt woensdag in heel Frankrijk: Fransen protesteren massaal tegen verlies van 2 van hun 40 vakantiedagen

Scherm­afbeelding 2025-09-07 om 07.44.42

Klaas Dijkhoff zou bij de oude PvdA horen als de VVD niet bestond

ANP-511665720

De seizoenen op aarde lopen flink uit de pas, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

anp070925057 1

Brekelmans spreekt Yesilgoz tegen: we kunnen GL-PvdA door peilingen niet uitsluiten

ANP-535042416

Hoe Macron Frankrijk onregeerbaar maakt