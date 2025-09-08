ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Startbaan vliegveld Sint-Maarten tot maandagmiddag dicht

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 3:22
anp080925005 1
SIMPSON BAY (ANP) - Het Princess Juliana International Airport op Sint-Maarten zal tot maandagmiddag 12.00 uur lokale tijd dicht blijven. Reizigers wordt geadviseerd rechtstreeks contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij over hun vlucht.
Binnenkomende vluchten worden omgeleid naar luchthavens in de regio en vertrekkende vluchten zijn geannuleerd of vertraagd tot de startbaan van het vliegveld is vrijgemaakt.
Eerder op zondag maakte een vliegtuig van WestJet, dat uit het Canadese Toronto kwam, een harde landing op het rechter landingsgestel, waarna het erdoorheen zakte. Het toestel gleed vervolgens over de landingsbaan en raakte zwaar beschadigd.
Iedereen aan boord werd geëvacueerd en niemand raakte gewond. De luchtvaartautoriteit op Sint-Maarten onderzoekt de oorzaak van het incident.
Vorig artikel

Levenslang voor Australische die giftige paddenstoelen serveerde

Volgend artikel

Trump: Europese leiders deze week in VS om Oekraïne te bespreken

POPULAIR NIEUWS

ANP-413685298

Explosieve chaos dreigt woensdag in heel Frankrijk: Fransen protesteren massaal tegen verlies van 2 van hun 40 vakantiedagen

Scherm­afbeelding 2025-09-07 om 07.44.42

Klaas Dijkhoff zou bij de oude PvdA horen als de VVD niet bestond

ANP-511665720

De seizoenen op aarde lopen flink uit de pas, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

anp070925057 1

Brekelmans spreekt Yesilgoz tegen: we kunnen GL-PvdA door peilingen niet uitsluiten

ANP-535042416

Hoe Macron Frankrijk onregeerbaar maakt