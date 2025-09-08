Startbaan vliegveld Sint-Maarten tot maandagmiddag dicht

SIMPSON BAY (ANP) - Het Princess Juliana International Airport op Sint-Maarten zal tot maandagmiddag 12.00 uur lokale tijd dicht blijven. Reizigers wordt geadviseerd rechtstreeks contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij over hun vlucht.

Binnenkomende vluchten worden omgeleid naar luchthavens in de regio en vertrekkende vluchten zijn geannuleerd of vertraagd tot de startbaan van het vliegveld is vrijgemaakt.

Eerder op zondag maakte een vliegtuig van WestJet, dat uit het Canadese Toronto kwam, een harde landing op het rechter landingsgestel, waarna het erdoorheen zakte. Het toestel gleed vervolgens over de landingsbaan en raakte zwaar beschadigd.

Iedereen aan boord werd geëvacueerd en niemand raakte gewond. De luchtvaartautoriteit op Sint-Maarten onderzoekt de oorzaak van het incident.