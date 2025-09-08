Alcaraz geniet van vele ontmoetingen met rivaal Sinner

NEW YORK (ANP) - Carlos Alcaraz had veel lof voor Jannik Sinner nadat hij de Italiaan in vier sets had verslagen in de finale van de US Open. "Het is ongelooflijk wat Jannik het hele jaar laat zien. Het is van hoog niveau", sprak de Spaanse tennisser voordat hij uit handen van drievoudig winnaar Ivan Lendl de trofee kreeg uitgereikt. Voor Alcaraz was het zijn tweede titel in New York en zijn zesde winst op een grandslamtoernooi.

"Ik zie jou vaker dan mijn eigen familie", grapte Alcaraz. "Maar het is ook fijn om samen op de baan te staan, om te zien hoe jij steeds beter wordt." De 22-jarige Spanjaard dankte ook zijn team en familie. "Jullie maken me in alle opzichten beter."

Sinner moest zich bij de nederlaag neerleggen. Hij verloor ook de nummer 1-positie op de wereldranglijst aan Alcaraz. "Ik heb mijn best gedaan, meer zat er niet in", was zijn conclusie.