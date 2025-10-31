ECONOMIE
Levenslange celstraffen voor zeer dodelijke hotelbrand in Turkije

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 13:12
ANKARA (ANP/AFP) - Een Turkse rechtbank heeft acht mensen tot levenslange gevangenisstraffen veroordeeld voor een hotelbrand in het skigebied Kartalkaya. Door de brand van begin dit jaar kwamen 78 mensen om het leven. Er vielen 130 gewonden.
Volgens onderzoekers werd niet aan de veiligheidsnormen voldaan. De brand in het Grand Kartal Hotel, waar bijna 240 gasten verbleven, brak op 21 januari midden in de nacht uit. Overlevenden vertelden destijds tegen Turkse media dat er geen brandalarmen klonken en dat branduitgangen ontbraken. Sommige gasten sprongen in paniek uit de ramen en kwamen zo om het leven.
