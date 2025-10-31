Bloomberg: EU overweegt verplichte levering aardmetalen uit China

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie overweegt met een nieuwe handelsmaatregel bepaalde Chinese exporteurs te dwingen kritieke grondstoffen te leveren aan het landenblok. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het zou een van de opties zijn die de EU onderzoekt als oplossing voor de exportcontroles die Beijing heeft ingesteld voor zeldzame aardmetalen, die belangrijk zijn voor tal van technologische toepassingen.

China verscherpte de exportcontroles voor zeldzame aardmetalen onlangs aanzienlijk, terwijl het land veruit de belangrijkste producent ervan is. Het zijn noodzakelijke grondstoffen voor onder andere elektrische auto's, windmolens en defensiematerieel.

De Europese Commissie, die over het handelsbeleid van de EU gaat, denkt ook aan andere maatregelen om aan genoeg aardmetalen te komen. Daarbij zijn ook gerichte exportrestricties genoemd voor Europese producten waar China sterk afhankelijk van is, schrijft Bloomberg.