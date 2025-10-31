ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bloomberg: EU overweegt verplichte levering aardmetalen uit China

Economie
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 13:33
anp311025123 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie overweegt met een nieuwe handelsmaatregel bepaalde Chinese exporteurs te dwingen kritieke grondstoffen te leveren aan het landenblok. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het zou een van de opties zijn die de EU onderzoekt als oplossing voor de exportcontroles die Beijing heeft ingesteld voor zeldzame aardmetalen, die belangrijk zijn voor tal van technologische toepassingen.
China verscherpte de exportcontroles voor zeldzame aardmetalen onlangs aanzienlijk, terwijl het land veruit de belangrijkste producent ervan is. Het zijn noodzakelijke grondstoffen voor onder andere elektrische auto's, windmolens en defensiematerieel.
De Europese Commissie, die over het handelsbeleid van de EU gaat, denkt ook aan andere maatregelen om aan genoeg aardmetalen te komen. Daarbij zijn ook gerichte exportrestricties genoemd voor Europese producten waar China sterk afhankelijk van is, schrijft Bloomberg.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meet

117396750 m normal none

Wat is het bloedgroepdieet? En werkt het?

44773757_m

Vitamine D slikken? Let op dat je de juiste vorm kiest

ANP-504086825 (1)

Ranglijst: dit junkfood is het slechtst voor je

ANP-463541770

In sommige landen zijn mensen veel egoïstischer dan in andere: dit is de verrassende reden

generated-image (45)

Dit is de echte reden waarom je aankomt als je ouder wordt

Loading