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Liander stelt werkzaamheden uit vanwege hitte

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 18:00
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ARNHEM (ANP) - Netbeheerder Liander stelt geplande werkzaamheden aan het gas- en elektriciteitsnet uit in de gebieden waarin het bedrijf actief is, behalve in Friesland. Het gaat om Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Gelderland. In die provincies geldt vrijdag code rood omdat het extreem warm kan worden.
"Onder deze omstandigheden worden geplande werkzaamheden buiten niet uitgevoerd", meldt Liander. "Ook reizen naar en van het gebied met code rood is niet toegestaan."
Storingen worden wel zo snel mogelijk opgelost, aldus de netbeheerder. "Per situatie beoordelen we wat veilig en verantwoord is om te doen."
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