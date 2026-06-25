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Mercedes dreigt met teamorders voor Antonelli en Russell

Sport
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 18:01
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SPIELBERG (ANP) - Kimi Antonelli en George Russell kunnen teamorders van Mercedes verwachten als een van de twee duidelijk sneller is en de druk van rivalen groot. Dat zei WK-leider Antonelli tegen verslaggevers op de persdag van de Formule 1, voorafgaand aan de Grote Prijs van Oostenrijk.
Antonelli heeft 41 punten voorsprong op Lewis Hamilton, die de vorige race in Barcelona won en nu als de grootste bedreiger van de jonge Italiaan wordt gezien. Teambaas Toto Wolff sprak na de race in Barcelona zijn ongenoegen uit over het feit dat teamgenoten Antonelli en Russell het gevecht met elkaar aangingen en daardoor tijd verspeelden. Hamilton profiteerde daarvan.
"Er is een vergadering over de kwestie geweest, en Toto was heel duidelijk", zei Antonelli. "Als we weer in een situatie zoals in Barcelona terechtkomen, onder druk van onze rivalen, dan komt er een teamorder, vooral als een van de twee auto's sneller is. Als we daarentegen zonder druk van een ander team tegen elkaar strijden, kunnen we vrijuit racen, net zoals in Montreal."
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