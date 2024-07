Lib Dems halen recordaantal zetels bij Britse verkiezingen

LONDEN (ANP) - De Britse parlementsverkiezingen hebben niet alleen een grote overwinning opgeleverd voor Labour, maar ook voor de Liberal Democrats, ofwel de Lib Dems. Nooit eerder haalde die partij zoveel zetels als nu. Met nog een handvol zetels te verdelen, staat de partij op 71 zetels, meldt de BBC.

De Lib Dems oogstten onder leiding van Ed Davey succes in gebieden die vroeger als Conservatief grondgebied gezien werden. Kandidaten van de partij wonnen zelfs van hun Conservatieve tegenstrevers in kiesdistricten waar oud-premiers David Cameron en Theresa May vandaan kwamen.

Hoewel de partij nooit zoveel zetels heeft behaald als nu, heeft ze niet heel veel meer stemmen gekregen dan bij de vorige verkiezingen. In het Verenigd Koninkrijk worden de parlementariërs verkozen in hun eigen kiesdistrict, waardoor de verhoudingen in het parlement geen rechtstreekse afspiegeling zijn van de verhoudingen onder de kiezers. De Lib Dems hadden zich dit jaar tijdens de campagne wel vooral gericht op de gebieden waar ze kans hadden om te winnen.