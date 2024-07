Deze vijf partijen willen PVV-ministers direct de laan uitsturen

Niet alleen GroenLinks-PvdA, maar ook D66, SP, Partij voor de Dieren en Volt willen PVV-ministers Marjolein Faber (Asiel en Migratie) en Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) meteen de laan uitsturen. De partijen ondertekenen de aangekondigde motie van GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans.

Timmermans diende de motie van wantrouwen in tegen Klever en Faber om hun veelbesproken omstreden uitlatingen over onder meer omvolking. Die uitspraken zijn 'in strijd met regels die vervat zijn in onze grondwet en andere verdragen die wij allemaal hebben ondertekend'. Ze staan ook op gespannen voet met 'de fundamentele rechten die voor iedere Nederlander zouden moeten gelden'. De GroenLinks-PvdA-voorman haalde ook uit naar premier Dick Schoof, die wat hem betreft veel fermer afstand had moeten nemen van die uitspraken.

PVV-leider Geert Wilders vindt het 'ongekend' dat de linkse oppositie nu al moties van wantrouwen indient tegen twee ministers van zijn partij. Hij spreekt van een 'heksenjacht', terwijl Wilders zelf ook in het verleden moties van wantrouwen indiende tegen nieuwe bewindspersonen. Dat deed hij omwille van hun dubbele nationaliteit.

Schoof werd aan alle kanten aangevallen in het debat. Bovendien werd hij ondermijnd door zijn eigen PVV-vicepremier, stelde Timmermans. Minister Fleur Agema twitterde over het debat terwijl de premier namens het kabinet het woord voerde. Hier werd op voorstel van D66-leider Rob Jetten om geschorst, omdat het kabinet onderling moest overleggen. Dit duurde ruim een half uur. Volgens Timmermans had Schoof haar moeten dwingen de tweet te verwijderen, maar dat is niet gebeurd.

"Ik wil oprecht zeggen dat ik de premier en zijn ministers sterkte en succes wens om dit overeind te houden in het landsbelang", sloot Timmermans af. "Maar ik vrees dat hem dat niet zal lukken omdat de verdeeldheid veel te groot is en het onderling vertrouwen, zelfs binnen de Trêveszaal, afwezig lijkt te zijn."

De gewraakte tweet van vice-premier Agema: