Libanees parlement schuift verkiezingen twee jaar vooruit

BEIROET (ANP/RTR) - Het Libanese parlement heeft verkiezingen die gepland stonden voor mei twee jaar vooruitgeschoven. Dat meldt de voorzitter van het parlement, Nabih Berri. Van het staatsorgaan, dat bestaat uit 128 parlementariërs, stemden 76 leden voor.

Niet gemeld werd waarom gekozen werd voor uitstel, al kwam dit wel eerder voor, toen vanwege regionale gewapende conflicten. Zo verlengde het in 2009 aangetreden parlement in 2014 zijn eigen mandaat tot 2017 vanwege de burgeroorlog in het aangrenzende Syrië. Libanon ligt momenteel onder vuur van Israël, dat Iraanse functionarissen en de Hezbollah-beweging in het buurland zegt te bestoken.

Het huidige parlement werd geïnstalleerd in 2022.