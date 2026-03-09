Man dringt op vrouwendag huis binnen en verkracht 2 vrouwen

In de nacht van zaterdag op zondag zijn in het Zuid-Hollandse Goudswaard twee vrouwen in hun eigen woning verkracht nadat een man het huis was binnengedrongen via een openstaand raam in de achtertuin. De politie bevestigt dat er nog geen verdachte is aangehouden, maar zegt “groots in te zetten” op het opsporen van de dader, die volgens een van de slachtoffers een bekende is uit het dorp.

Volgens het 49-jarige slachtoffer, dat anoniem wil blijven, sprong de man over de schutting en drong hij in het holst van de nacht de woning van het echtpaar binnen, waarna hij beide vrouwen misbruikte. Een 58-jarige vrouw raakte daarbij zwaargewond en is met spoed geopereerd in een ziekenhuis in Rotterdam, waar zij voorlopig moet blijven.

Buurtbewoners werden rond 04.30 uur wakker van gegil; een van de slachtoffers rende de straat op en klopte bij buren aan om hulp te vragen. De woning is de hele dag door de forensische opsporingsdienst afgesloten geweest voor sporenonderzoek, waarbij onder meer in de tuin naar voetafdrukken is gezocht.

De slachtoffers geven aan dat zij de man herkennen als iemand die jaren geleden ook in Goudswaard woonde en noemen hem “een gevaar voor alle vrouwen” die zo snel mogelijk moet worden opgepakt. De politie zegt vanwege de gevoeligheid van zedenzaken terughoudend te zijn met het verstrekken van nadere informatie.