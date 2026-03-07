Olieproductie Koeweit omlaag, benzine mogelijk nog duurder

Koeweit, de op vier na grootste olieproducent van oliekartel OPEC, heeft de olie- en raffinageproductie teruggeschroefd na de vertraging van het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz. Het terugschroeven van de olieproductie door Koeweit kan de olieprijzen verder opstuwen, waardoor benzine aan de pomp mogelijk nog duurder wordt.

De productiebeperkingen zijn voorzorgsmaatregelen. Ze volgen op de "lopende agressie van de Islamitische Republiek Iran tegen de staat Koeweit, inclusief Iraanse bedreigingen tegen de veilige doorgang van schepen door de Straat van Hormuz", aldus Kuwait Petroleum in een verklaring.

De lagere productie komt bovenop een reeks energieleveringsproblemen in de landen rond de Perzische Golf. Irak heeft eerder deze week al minder olie geproduceerd, terwijl Saoedi-Arabië zijn grootste raffinaderij sloot. Qatar staakte een groot project voor de export van vloeibaar aardgas na drone-aanvallen.