Libanese president hamert op bestand voor gesprekken met Israël

Samenleving
door anp
donderdag, 16 april 2026 om 12:48
BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese president Joseph Aoun heeft benadrukt dat er een staakt-het-vuren moet komen tussen Israël en Hezbollah, voordat de Libanese regering directe onderhandelingen kan houden met Israël. De Amerikaanse president Donald Trump meldde dat de leiders van Libanon en Israël elkaar donderdag zouden spreken, maar Aoun heeft dat niet bevestigd.
"Het bestand met Israël dat door Libanon is aangevraagd, vormt het natuurlijke beginpunt voor directe onderhandelingen tussen de twee landen", staat in een verklaring van Aoun die naar buiten kwam na de berichten over een mogelijk gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Een Israëlische minister heeft verklaard dat dat contact inderdaad zal plaatsvinden, maar een Libanese bron zei tegen internationale media dat Libanon nog van niets wist.
Israël heeft eerder een staakt-het-vuren met Hezbollah uitgesloten, maar woensdag kwam het veiligheidskabinet bijeen en volgens Israëlische media werd daar over een mogelijk bestand gepraat.
