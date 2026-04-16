RWS roept op tijdens werk aan A2: rijd niet binnendoor

UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat roept weggebruikers bij drukte door de werkzaamheden aan de snelweg A2 komend weekend niet af te wijken van de omleidingsroute. "Rijd niet binnendoor of op de navigatie", zegt een woordvoerster. Meerdere omliggende gemeenten hadden de afgelopen weekenden veel last van sluipverkeer, omdat de A2 richting Utrecht dicht was tussen de knooppunten Everdingen en Oudenrijn.

RWS sluit niet, zoals was gevraagd, de verbindingsboog van de A27 naar de A12. Hier liep veel verkeer vast. Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden had hierom gevraagd, omdat het sluipverkeer in zijn gemeente leidde tot files en gevaarlijke situaties.

Volgens de woordvoerster van RWS is het te kort dag om de verbindingsboog dit weekend al te sluiten. "Per uur rijden hier 1700 voertuigen langs; die moeten ergens anders naartoe." Deze "ingrijpende" maatregel vraagt volgens haar om een "zorgvuldige afstemming en voorbereiding met alle wegbeheerders en hulpdiensten". Ze zegt dat er wel "serieus wordt overwogen" of dit voor de drie nog komende werkweekenden mogelijk is.