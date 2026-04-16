RWS roept op tijdens werk aan A2: rijd niet binnendoor

Samenleving
door anp
donderdag, 16 april 2026 om 12:35
anp160426129 1
UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat roept weggebruikers bij drukte door de werkzaamheden aan de snelweg A2 komend weekend niet af te wijken van de omleidingsroute. "Rijd niet binnendoor of op de navigatie", zegt een woordvoerster. Meerdere omliggende gemeenten hadden de afgelopen weekenden veel last van sluipverkeer, omdat de A2 richting Utrecht dicht was tussen de knooppunten Everdingen en Oudenrijn.
RWS sluit niet, zoals was gevraagd, de verbindingsboog van de A27 naar de A12. Hier liep veel verkeer vast. Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden had hierom gevraagd, omdat het sluipverkeer in zijn gemeente leidde tot files en gevaarlijke situaties.
Volgens de woordvoerster van RWS is het te kort dag om de verbindingsboog dit weekend al te sluiten. "Per uur rijden hier 1700 voertuigen langs; die moeten ergens anders naartoe." Deze "ingrijpende" maatregel vraagt volgens haar om een "zorgvuldige afstemming en voorbereiding met alle wegbeheerders en hulpdiensten". Ze zegt dat er wel "serieus wordt overwogen" of dit voor de drie nog komende werkweekenden mogelijk is.
intro-1775113808

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

1st-time

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

us_debt_trend

De Amerikaanse schuldenberg: hoe hoog, aan wie en wat kan er misgaan?

147987196_m

De wetenschap achter 'dark showering'

254699561_m

Deze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merken

shutterstock_2674414387

Psychologen: vroege opstaanders hebben onverwachte persoonlijkheidstrekken

