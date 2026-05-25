Libanese president hekelt Israëlische bezetting op Bevrijdingsdag

door anp
maandag, 25 mei 2026 om 10:45
BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese president Joseph Aoun noemt de terugtrekking van Israël uit zijn land "niet onderhandelbaar", meldt persbureau NNA. Hoewel niet nieuw, komen de woorden op een symbolisch moment: Libanon viert jaarlijks op 25 mei Bevrijdingsdag, de dag die het einde markeerde van de Israëlische bezetting van het zuiden van Libanon in 2000.
In zijn verklaring zegt Aoun de huidige "realiteit niet te zullen accepteren, noch ermee te zullen leren leven". Israël trok in 2024 opnieuw Libanon in om daar de aan Iran gelieerde terreurgroep Hezbollah te bestrijden. Daarbij viel het ook geregeld hoofdstad Beiroet aan.
Onder druk van de Verenigde Staten zijn Libanon en Israël in gesprek over een einde aan de onlusten, maar ondanks een formeel bestand voert Israël nog regelmatig aanvallen uit op Libanon, met name in het zuiden.
Iran, dat onder Pakistaanse bemiddeling losstaande onderhandelingen voert met de VS, hanteert een bestand in Libanon nog altijd als harde eis in de eigen vredesgesprekken.
