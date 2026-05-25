Huawei denkt ook zonder ASML krachtigste chips te kunnen maken

SHENZHEN (ANP/AFP/RTR/BLOOMBERG) - Het Chinese techconcern Huawei claimt een nieuwe manier ontwikkeld te hebben om halfgeleiders te maken. Daarmee zou het bedrijf over een aantal jaren ook de meest geavanceerde chips kunnen maken, zonder dat het daarvoor de beste machines van chipmachinemaker ASML nodig heeft.

Door Amerikaanse druk mogen de EUV-machines van het Veldhovense concern al langer niet naar China worden uitgevoerd. In het Westen is men bang dat de technologie in China anders voor militaire doeleinden zou kunnen worden gebruikt. Huawei wordt daarbij al enkele jaren geplaagd door westerse sancties om zorgen over digitale spionage.

Maar maandag verklaarde He Tingbo, hoofd van de halfgeleiderdivisie van Huawei, dat het bedrijf tegen 2031 al chips van de volgende generatie van 1,4 nanometer zal kunnen produceren. Dat zou betekenen dat Huawei aan een krachtige inhaalslag bezig is. Het Taiwanese TSMC, marktleider in de sector, heeft aangegeven dat het naar verwachting in 2028 begint met de massaproductie van chips van dit niveau.