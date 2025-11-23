Libanon: internationale gemeenschap moet aanvallen Israël stoppen

BEIROET (ANP/AFP/DPA) - De Libanese president Joseph Aoun heeft de internationale gemeenschap opgeroepen krachtig in te grijpen en de Israëlische aanvallen op het land en zijn bevolking te stoppen. Aanleiding voor Aouns verklaring was een dodelijke Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beiroet eerder op zondag.

Bij de aanval in Beiroet vielen vijf doden en tientallen gewonden, aldus het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Israël zegt dat de aanval gericht was op de stafchef van Hezbollah, Ali Tabtabai. Die zou volgens het kantoor van premier Benjamin Netanyahu "de opbouw en herbewapening van de terroristische organisatie leiden". Israëlische media melden dat de stafchef bij de aanval om het leven is gekomen.

Israël valt Libanon bijna dagelijks aan, vooral het zuiden, ondanks een wapenstilstand die bijna een jaar geleden werd gesloten met Hezbollah. Ook in Gaza is sinds 44 dagen een wapenstilstand van kracht. Volgens Palestijnse autoriteiten heeft Israël dat bestand 497 keer geschonden en daarbij 342 Palestijnen gedood.