Lula wil Trump spreken over troepenopbouw VS bij Venezuela

Samenleving
door anp
zondag, 23 november 2025 om 18:07

JOHANNESBURG (ANP/AFP) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva is "erg bezorgd" over de toename van het aantal Amerikaanse militairen bij Venezuela en is van plan dit met president Donald Trump te bespreken. Dat verklaarde hij na de G20-top in Zuid-Afrika.
Lula wil dat er geprobeerd wordt een oplossing te vinden voordat er een potentieel conflict uitbreekt. "Ik denk dat er nu geen reden is om oorlog te voeren. Laten we niet de fout herhalen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Als er eenmaal een schot is gelost, is het moeilijk te voorspellen hoe het afloopt."
De VS hebben de afgelopen maanden hun militaire aanwezigheid in het Caribisch gebied vergroot naar aanleiding van het conflict met Venezuela. Trump beweert dat de Venezolaanse president Nicolás Maduro nauwe banden heeft met drugskartels. Sinds september hebben de VS aanvallen uitgevoerd op meer dan twintig vermeende drugsboten.
Brazilië deelt een grens met Venezuela.
