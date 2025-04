Libanon meldt doden bij aanvallen Israël tijdens wapenstilstand

BEIROET (ANP/AFP/DPA) - Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zondag twee mensen omgekomen, melden Libanese autoriteiten. Eén persoon kwam om toen een voertuig werd geraakt in Kfaryachit, ongeveer 30 kilometer van de Israëlische grens. Een tweede persoon werd gedood bij een aparte aanval in de stad Houla, vlak bij de grens.

Volgens het Israëlische leger betroffen het aanvallen op militaire bases, waarbij Hezbollah-commandanten werden gedood.

Sinds eind november is een staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah van kracht. Volgens het akkoord diende Hezbollah zich terug te trekken achter de Litani-rivier, ongeveer 30 kilometer ten noorden van de Israëlisch-Libanese grens. Israëlische troepen zouden zich volledig uit Zuid-Libanon terugtrekken.

Israël beschuldigt Hezbollah ervan wapens naar het grensgebied in Zuid-Libanon te smokkelen en zich voor te bereiden op hernieuwde aanvallen.