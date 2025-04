Verstappen moet zege in Jeddah door tijdstraf aan Piastri laten

JEDDAH (ANP) - Een tijdstraf van vijf seconden heeft Max Verstappen de zege gekost in de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull eindigde op het circuit van Jeddah als tweede achter Oscar Piastri. De Australiër van McLaren won al zijn derde Formule 1-race van dit seizoen.

Piastri nam de leiding in de WK-stand over van zijn Britse teamgenoot Lando Norris, die als vierde finishte in zijn McLaren.

Verstappen kreeg zijn tegenslag te verwerken kort na de start. Hij vertrok van pole, maar Piastri was in zijn McLaren sneller weg en ging als eerste de bocht in. Verstappen stuurde echter brutaal zijn auto voor die van Piastri door de bocht af te snijden.

De Australiër eiste van de wedstrijdleiding dat Verstappen de eerste plek aan hem moest afstaan, maar de stewards besloten de Nederlander een tijdstraf te geven. Die incasseerde de Limburger bij zijn enige pitstop, waardoor hij achter Piastri terug op de baan keerde en hem niet meer wist in te halen. Het verschil op de meet was 2,8 seconden.