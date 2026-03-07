ECONOMIE
Libanon meldt nu bijna 300 doden

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 15:11
anp070326100 1
BEIROET (ANP/AFP) - De autoriteiten in Libanon hebben een nieuw dodental bekendgemaakt. Sinds het toegenomen geweld in het land door de Israëlische aanvallen op Hezbollah, zijn tot dusver 297 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid.
Meer dan duizend (1023) inwoners raakten gewond. Het dodental van vrijdag bedroeg 217, met 683 gewonden.
Na de oorlog in Iran heeft Israël ook zijn front in Zuid-Libanon uitgebreid om Hezbollah, een bondgenoot van Iran, te bestrijden. Sindsdien zijn meer dan zeshonderd Hezbollah-doelen aangevallen, vanuit de lucht en over de grond. In de nacht van vrijdag op zaterdag landden commandotroepen vanuit Israël in Nabi Chit, 70 kilometer van de grens met Israël. Volgens de Libanese regering zijn daar bij gevechten ruim veertig doden gevallen.
