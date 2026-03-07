Paraskiër De Langen viert 'hele bijzondere' medaille op afdaling

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Paraskiër Niels de Langen kan zijn geluk niet op na zijn zilveren medaille op de afdaling. "Dit is wel een hele bijzondere", zei De Langen na de medailleceremonie telefonisch tegen het ANP. "Om zo de Spelen te beginnen, en met mensen op de tribune, dat is een onbeschrijfelijk gevoel."

Het is de derde paralympische medaille voor de zitskiër, maar die andere twee haalde hij voor lege tribunes tijdens de Winterspelen in coronatijd in Beijing. In Cortina d'Ampezzo waren zijn vrouw en veel vrienden en familie aanwezig.

"Ik heb me gewoon aan mijn plan gehouden", zei De Langen. "Ik heb me niet van de wijs laten brengen door de crashes die er waren". In de eerdere categorieën waren er al meerdere valpartijen, en ook bij de mannelijke zitskiërs was dat het geval. Ook De Langens landgenoot en concurrent Jeroen Kampschreur zag zijn medaillekansen vervliegen door een val.

"Dit geeft een enorme boost", zei De Langen over het vervolg van zijn toernooi. Hij maakt op nog vier onderdelen kans op zijn eerste goud. "Met deze in de pocket is de drive alleen maar groter."