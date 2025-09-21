Libanon meldt vijf doden door Israëlische droneaanval op zuiden

BEIROET (ANP/AFP) - Bij een Israëlische droneaanval op Zuid-Libanon zijn minstens vijf mensen gedood, onder wie drie kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid.

Volgens staatspersbureau National News Agency vond de aanval plaats nabij Bint Jbeil en was deze gericht op een motorfiets.

Israël voert regelmatig aanvallen uit in Libanon en zegt dan steeds dat het de militante beweging Hezbollah als doelwit heeft. Sinds november geldt een staakt-het-vuren dat een einde moest maken aan meer dan een jaar van vijandelijkheden tussen Israël en Hezbollah.