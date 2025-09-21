Evenepoel oppermachtig naar derde wereldtitel tijdrijden

KIGALI (ANP) - Remco Evenepoel heeft voor het derde jaar op rij de individuele tijdrit gewonnen bij de wereldkampioenschappen wielrennen. De 25-jarige Belg was in Rwanda een klasse apart op het parcours van 40,6 kilometer in en rond hoofdstad Kigali. Op 1 minuut en 14 seconden eindigde de Australiër Jay Vine als tweede. Het brons was verrassend voor Evenepoels landgenoot Ilan Van Wilder.

Evenepoel achterhaalde onderweg de twee minuten voor hem gestarte Tadej Pogacar. De Sloveen werd vierde.

Thymen Arensman, de enige Nederlandse deelnemer aan de tijdrit bij de mannen, realiseerde de negende tijd: 1.03,61.

Rwanda is het eerste Afrikaanse land dat de WK wielrennen huisvest. Het was een omstreden keuze van de UCI. Het land kent sinds 1994 een dictatoriaal regime onder leiding van president Paul Kagame.