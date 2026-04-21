Libanon vraagt om half miljard euro voor humanitaire crisis

door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 20:32
BEIROET (ANP/AFP/DPA) - Libanon zegt een half miljard euro nodig te hebben om de humanitaire crisis in het land te bestrijden. Dat verklaarde premier Nawaf Salam tijdens een persconferentie in Parijs met de Franse president Emmanuel Macron.
"Libanon heeft de komende zes maanden 500 miljoen euro nodig om de humanitaire crisis aan te pakken", zei Salam. Zijn land is tijdens de oorlog in het Midden-Oosten zwaar gebombardeerd door Israël en veel Libanezen zijn gevlucht voor het geweld.
De Libanese autoriteiten hadden het dodental door het conflict eerder naar boven bijgesteld. Er zouden meer dan 2450 mensen zijn omgekomen en ruim 7600 personen gewond zijn geraakt.
Inmiddels geldt een bestand met Israël, maar er worden nog steeds aanvallen gemeld in het zuiden van Libanon. Israël meldde dat het daar een tegenaanval heeft uitgevoerd nadat Hezbollah raketten had gelanceerd.
