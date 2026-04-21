Apple-topman Cook: ik ben gezond en wil nog lang voorzitter zijn

CUPERTINO (ANP) - Vertrekkend Apple-topman Tim Cook heeft gezegd dat hij gezond is en van plan is om nog lange tijd als uitvoerend voorzitter aan te blijven bij de iPhonemaker. Die opmerkingen maakte Cook, die vanaf september de leiding over het bedrijf overdraagt aan de hardwarebaas John Ternus, tijdens een bijeenkomst met het Apple-personeel, meldt persbureau Bloomberg.

Cook kondigde maandagavond aan te stoppen als topman van Apple. Hij leidde het bedrijf sinds 2011 en was de opvolger van Steve Jobs, die in dat jaar overleed. Ternus, die in 2001 begon bij het techconcern, werd al gezien als een waarschijnlijke opvolger van Cook.

"Ik kijk ernaar uit om mijn reis bij Apple voort te zetten als uitvoerend voorzitter", zei de 65-jarige Cook. "Ik ben gezond. Mijn energie is hoog en ik ben van plan om nog lange tijd in deze rol te blijven." In zijn nieuwe rol zal Cook zich onder meer richten op het versterken van Apples relaties wereldwijd, door contact te onderhouden met beleidsmakers.