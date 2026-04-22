Libanon wil bestand met Israël met een maand verlengen

Samenleving
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 14:17
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Libanon wil het staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah verlengen. Volgens een functionaris gaat de Libanese delegatie donderdag in Washington voorstellen om het bestand een maand langer te laten duren.
De huidige afspraken gaan over een staakt-het-vuren van tien dagen. Dat loopt komende zondag af. De Libanese functionaris zegt dat de delegatie uit zijn land gaat vragen om een einde aan de Israëlische bombardementen en het vernietigen van gebouwen in het zuiden van Libanon.
De onderhandelingen in Washington zijn de tweede keer in anderhalve week dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers bij elkaar komen. Maar het is de eerste keer dat ze elkaar spreken sinds er een staakt-het-vuren ligt.
Het bestand is kwetsbaar. Dinsdag en woensdag meldden Israël en Libanon schendingen en beschietingen. Hezbollah heeft zich bovendien tegen de onderhandelingen gekeerd en is daar ook niet bij betrokken.
