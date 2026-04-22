Boeing levert meer verkeersvliegtuigen af

ARLINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Boeing heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer verkeersvliegtuigen aan klanten afgeleverd dan een jaar eerder, waardoor de omzet is gestegen. Volgens de vliegtuigmaker ging het om 143 toestellen, tegen 130 die een jaar eerder aan klanten werden overgedragen.

Volgens persbureau Bloomberg is dat het hoogste aantal leveringen voor een eerste kwartaal sinds 2019. De omzet van het Amerikaanse bedrijf nam met 14 procent toe tot 22,2 miljard dollar. Boeing ontving daarnaast nieuwe orders voor 140 commerciële vliegtuigen. Het orderboek groeide naar meer dan 6100 vliegtuigen met een recordwaarde van 576 miljard dollar.

Topman Kelly Ortberg zei afgelopen vrijdag op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering dat de leveringen nog niet geraakt worden door de oorlog in het Midden-Oosten die voor een flinke stijging van de brandstofkosten van maatschappijen heeft geleid.