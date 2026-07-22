ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Liberia meldt grootste cocaïnevangst ooit

Samenleving
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 16:36
anp220726150 1
MONROVIA (ANP) - De politie in Liberia zegt dinsdag voor meer dan 300 miljoen dollar aan cocaïne te hebben onderschept in de buurt van de hoofdstad Monrovia, meldt de BBC. Het zou de grootste cocaïnevangst in het land ooit zijn.
De BBC meldt dat er meerdere mensen zijn aangehouden; twee buitenlanders en meerdere Liberianen. Waar zij precies van worden verdacht, is niet bekendgemaakt.
De nationale politie deelde filmpjes van onder meer een open vrachtwagen met daarop een grote hoeveelheid drugs. Een stoet van politiewagens met sirenes rijdt achter de vrachtwagen aan. Volgens de politie was de actie het resultaat van een langlopend onderzoek naar drugshandel in Liberia.
Oorsprong drugs
Het is niet duidelijk waar de drugs vandaan kwamen of wat de beoogde bestemming was.
Media melden verschillende bedragen als het gaat om de waarde van de drugs. Volgens de BBC gaat het om 370 miljoen dollar, omgerekend zo'n 320 miljoen euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

68f26f75ce62b

Portugal is geen belastingparadijs meer voor gepensioneerden: dit zijn de vier serieuze alternatieven

242968313_m

Rekensom: wat het ECB-besluit betekent voor jouw hypotheek en spaarrekening

shutterstock_2760584093

Waar zijn de muggen dit jaar gebleven?

1771362816945

Volgens CNN staat Trump er hopeloos voor

shutterstock_2729747453

WhatsApp wordt nog slechter voor je privacy

shutterstock_2783578587

Bijna niemand kent deze nieuwe KNMI-maat — en juist die bepaalt hoe gevaarlijk de hitte écht is

Loading