Wielrenner Lemmen langer door bij Visma - Lease a Bike

DEN BOSCH (ANP) - Wielerploeg Visma - Lease a Bike heeft Bart Lemmen langer vastgelegd. De 30-jarige Nederlander tekende een nieuw contract tot eind 2029.

Lemmen was voordat hij in 2023 volledig prof werd werkzaam bij de luchtmacht. Hij arriveerde in 2024 bij zijn huidige ploeg.

"Bart heeft een bijzonder pad afgelegd naar de WorldTour en laat sinds zijn komst zien dat hij zich voortdurend blijft ontwikkelen", zei sportief directeur Marc Reef via de ploeg. "Zijn leergierigheid, toewijding en professionele instelling maken hem een renner die perfect past binnen onze manier van werken. We zijn ervan overtuigd dat hij zich de komende jaren verder kan ontwikkelen en kijken ernaar uit om die weg samen voort te zetten."